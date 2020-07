Das rheinland-pfälzische Umweltministerium fördert ein Projekt zur Erforschung der Photovoltaik-Produktion gemeinsam mit dem Apfelanbau. Der Modellversuch soll vier Jahren laufen. Rheinland-Pfalz fördert die Agrophotovoltaik mit Äpfeln. Konkret geht es um die gemeinsame Nutzung von Flächen für die solare Stromerzeugung und den Apfelanbau in dem Bundesland. "Sonnenstrom und Äpfel vom selben Acker ernten", nennt es die Landesumweltministerin Ulrike Höfken. Das Land will so einen Beitrag zur ressourceneffizienten ...

