Unter den Einzelwerten sorgten die Aktien von Nokia als klarer EuroStoxx-Spitzenreiter mit einem Kursaufschlag von knapp 13 Prozent für Furore.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am letzten Tag des Monats Juli vom nachbörslichen Kursfeuerwerk einiger schwergewichteter US-Technologiewerte etwas Auftrieb erhalten. Am Vorabend nach US-Börsenschluss hatten Alphabet, Amazon, Apple und Facebook ihre Quartalszahlen vorgelegt, die überwiegend deutlich besser als erwartet ausgefallen waren. Der EuroStoxx 50 notierte am späten...

