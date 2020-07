Die Gläubigerversammlung der insolventen SolarWorld hat dem Verkauf der Modulfabrik in Freiberg an Meyer Burger zugestimmt. Auch das Logistikzentrum wechselt den Besitzer. Meyer Burger übernimmt die ehemalige Solarworld-Modulfabrik in Freiberg. Das teilte der Insolvenzverwalter Christoph Niering mit. Der Kaufpreis betrage 12 Millionen Euro. Außerdem erwirbt Meyer Burger das ehemalige Logistikzentrum am gleichen Standort. Die Fabrik des insolventen Unternehmens, die seit 2018 keine Module mehr produziert, ...

