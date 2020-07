Der DXY bleibt im negativen Bereich unter 93,00 verwurzelt - Der Bereich von 91,92/80 erweist sich als das nächste wichtige Ziel für Bären - Der Ausverkauf des DXY hat am Ende der Woche ein Niveau erreicht, das zuletzt im Mai 2018 in der Zone unter 93,00 zu verzeichnen war, so dass die negative Haltung gegenüber dem Dollar kurzfristig intakt bleibt. ...

