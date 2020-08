Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Marvin Compper beendet seine aktive Karriere und wird Co-Trainer bei Drittligist MSV Duisburg. Das teilte der Verein am Samstagnachmittag mit.



"Ich bin Ivo Grlic, Torsten Lieberknecht und dem MSV sehr dankbar, diese ersten Schritte als Trainer hier gehen zu dürfen. Ich freue mich, mich mit meiner Expertise und meinem Wissen einbringen zu können und ich freue mich darauf, von der Erfahrung, die Torsten und Ivo haben, zu lernen", sagte der ehemalige Spieler von RB Leipzig. Und weiter: "Ich bin dankbar für das, was ich als Spieler erleben durfte." Der Schritt jetzt sei ein "aktiver Schritt" und deshalb sei es eine gute Entscheidung für ihn, so der 35-Jährige.



"Ich habe Marvin als Spieler wie als Menschen schätzen gelernt und war sofort offen dafür, als wir die Idee jetzt entwickelt haben. Eine Win-Win-Situation, auf die ich mich freue", sagte Cheftrainer Torsten Lieberknecht zu der Zusammenarbeit.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de