Am 7. Juli 2020 veranstaltete die World Citrus Organization (WCO) ein Mitgliedertreffen, wo fast fünfzig Delegierte sechzig Zitrusanbauländer repräsentierten. Trotz der Schwierigkeiten bei der Organisation von Treffen und internationalen Reisen hat es die WCO geschafft, alle verantwortlichen Zitruserzeuger an den Tisch zu bekommen und ermutigt jene, die nicht da waren, dies so bald...

Den vollständigen Artikel lesen ...