Baar (awp) - Der Investment-Manager Partners Group investiert für seine Kunden in ein Windkraftwerk in Australien. Zum Ausbau der zweite Etappe des Projekts "Murra Warra" steuert die Partners Group 180 Millionen Australische Dollar bei, wie sie am Montag mitteilte. Baubeginn von "Murra Warra II" ist im laufenden Monat, ...

