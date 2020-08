«Unser Ziel ist es, die beste und vielfach erprobte Technologie unserer Partner zu nutzen und die verschiedenen Applikationen perfekt aufeinander abzustimmen.»Von Sandra Willmeroth Moneycab: Mit dem neusten Release von Swiss21.org können Kauf- und Verkaufsprozesse mit dem "Autonomous Live Accounting. A.L.A." direkt und in Echtzeit in das Buchungssystem überführt werden. Wie funktioniert das? Walter Regli: Mit A.L.A. können sie beide Seiten eines Kaufs abbilden. Das heisst, wenn sie selbst einen Shop haben, werden Verkäufe automatisch in ihre Buchhaltung...

Den vollständigen Artikel lesen ...