Der US-Dollar ist in den letzten zehn Tagen fast ungebremst, wie auf einer Rutschbahn, zum Franken von 0.94 auf unter 0.91 gefallen.St. Gallen - Der US-Dollar ist in den letzten zehn Tagen fast ungebremst, wie auf einer Rutschbahn, zum Franken von 0.94 auf unter 0.91 gefallen. Im letzten Dezember lag der Kurs noch bei einem Franken. Gegenüber dem Euro hat er ebenfalls deutlich an Wert verloren. Der Kurs EUR/USD ist seit Mitte Mai von 1.08 auf 1.18 gestiegen und nähert sich fast unaufhaltsam der psychologischen Marke von 1.20.

