Bislang waren kanadische Kunden vom US-Standort in Denver aus betreut worden. Die Leitung liegt bei Charlie Franco, der bereits das US-Geschäft verantwortet.Bern - Das Schweizer Softwareunternehmen Flowable, Anbieter einer Plattform zur Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen, eröffnet einen Standort in Waterloo bei Toronto und baut damit seine Präsenz in Nordamerika weiter aus. Das Unternehmen strebt eine grössere Kundennähe im attraktiven kanadischen Markt an und baut eine dedizierte Serviceorganisation mit Experten für Consulting...

