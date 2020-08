Die Einkaufsmanager in der Schweiz blicken insgesamt wieder etwas optimistischer in die Zukunft.Zürich - Die Einkaufsmanager in der Schweiz blicken insgesamt wieder etwas optimistischer in die Zukunft. Im Dienstleistungssektor deutet sich eine Rückkehr in den Wachstumsbereich an, in der Industrie wird diese Schwelle fast erreicht. Der für die Industrie berechnete Einkaufsmanager-Index (PMI) stieg nämlich im Juli saisonbereinigt auf 49,2 Punkte verglichen mit 41,9 Punkten im Vormonat...

