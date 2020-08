Windkraftanlagenbauer Nordex plant, ein Portfolio von 2,7 GW an Windenergie- und Photovoltaikprojekten in Europa an den Stromkontern RWE zu verkaufen. Damit wollen die Hamburger ihre Bilanz stärken. Das Windkraftunternehmen Nordex plant den Verkauf von Wind- und Solarprojekten an den Essener Stromerzeuger RWE. Wie die Hamburger mitteilten, geht es um eine Pipeline von eigen entwickelten Projekten von insgesamt 2,7 Gigawatt (GW) in Frankreich, Spanien, Schweden und Polen. Die Nordex Group als potenzielle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...