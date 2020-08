FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.08.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS IAG PRICE TARGET TO 188 (335) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 45 (50) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1770 (1735) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS IAG PRICE TARGET TO 300 (375) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 360 (331) PENCE - 'SELL' - CREDIT SUISSE CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 80 (85) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS IAG PRICE TARGET TO 205 (240) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 2395 (2315) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES RAISES MITIE GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 55 (145) PENCE - JEFFERIES RAISES RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 1650 (1550) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5250 (4900) PENCE - 'EW' - MORGAN STANLEY RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 210 (190) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 590 (540) PENCE - 'OW' - RBC RAISES B&M PRICE TARGET TO 550 (500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1230 (1140) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 6300 (5700) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/CREDIT SUISSE CUTS IAG PRICE TARGET TO 287 (370) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/DZ BANK CUTS FAIR VALUE FOR BAE SYSTEMS TO 600 (620) PENCE - 'BUY' - RPT/GOLDMAN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 150 (160) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 108 (120) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS IAG PRICE TARGET TO 290 (300) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 300 (285) PENCE - 'BUY'



