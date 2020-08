Der EUR/USD baut seine Verluste vom Freitag aus und er fällt in den unteren Bereich der 1,17 - Weitere Verluste haben nun die 1,17 zum Ziel - Der EUR/USD beendete den Freitag mit einem Verlust, da die positive Dynamik am neuen 2-Jahreshoch über 1,19 nachließ. Das Paar scheint Angebote von den überkauften Niveaus zu erhalten und so steht die Tür ...

