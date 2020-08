Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone schliesst 2,33 Prozent höher bei 3248,28 Punkten.Paris - Dank erfreulicher Konjunkturnachrichten sind Europas wichtigste Aktienmärkte am Montag mit deutlichen Gewinnen in den Monat August gestartet. Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone schloss 2,33 Prozent höher bei 3248,28 Punkten. In Paris stieg der Cac 40 um 1,93 Prozent auf 4875,93 Zähler. In London ging es für den FTSE 100 um 2,29 Prozent auf 6032,85 Punkte nach oben.

