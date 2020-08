Am 22. Juli hatten wir im Express-Service eine Trading-Chance mit Ceconomy ISIN: DE0007257503 beschrieben. Dieser Trade hat nur insoweit funktioniert, dass wir sagen können, dass es keine Verluste gab, weil unser Einstiegskurs nicht erreicht wurde. In diesem Beitrag hatten wir geschrieben: "Ceconomy hat sich seit dem Tief am 23. März mit einem Kurs von 1,685 Euro langsam, aber sicher wieder nach oben begeben. Die Volatilität ist zwar hoch, aber der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...