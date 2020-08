Baidu ISIN: US0567521085 hat nach dem Hoch am 09. Juli mit einem Kurs von 135,39 USD Gewinnmitnahmen hinnehmen müssen, die die Aktie schnell nach unten befördert haben. Das Tief wurde bei 114,75 USD am letzten Dienstag markiert. Eine kleine Gegenreaktion ist bereits erkennbar und brachte den Kurs wieder in einem Bereich um 120,00 Dollar. Wenn sich daraus eine Trendwende ergibt, kann das eine sehr gute Einstiegschance sein. Baidu hat weiterhin gute ...

