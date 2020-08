Die Schweizer Hotels erholen sich wieder etwas vom Absturz in der Coronakrise. Im Juni gab es wieder 1,4 Mio Übernachtungen. Das sind jedoch 62% weniger als im Vorjahresmonat.Neuenburg - Die Schweizer Hotels erholen sich wieder etwas vom Absturz in der Coronakrise. Im Juni gab es wieder 1,4 Millionen Übernachtungen. Das sind zwar 62 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Gegenüber dem Vormonat Mai legten die Übernachtungen dennoch deutlich zu, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab. Im Mai hatte das BFS nur 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...