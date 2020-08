Der eKMU-X Index verlor in der abgelaufenen Handelswoche an Boden, dies um 0,8 Prozent auf 1'037,14 Punkte.Marktbericht Zürich - Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) herrscht weiterhin Ferienstimmung. Sowohl die Volumen als auch die Anzahl der Abschlüsse brachen in der impuls- und lustlosen Handelswoche ein. Und auch der eKMU-X Index verlor an Boden, dies um 0,8 Prozent auf 1'037,14 Punkte. Das Umsatztotal verringerte sich um fast 67 Prozent auf 400'066 Franken nach gut 1...

