Deem 4-Stunden-Chart zufolge ist am Dienstag ein Dead Cat zu beobachten, was auf weitere Rückgänge im GBP/USD hindeutet, der aktuell um 1,3070 gehandelt wird. Zuvor wurden die Tiefs in der Nähe der 1,30 gebildet, erklärt FXStreet Analyst Yohay Elam. Wichtige Punkte "Das Pfund/Dollar ist von den Tiefstständen nahe 1,30 aus gestiegen, konnte aber keine ...

