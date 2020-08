Nach dem abgebrochenen Besuch von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) im griechischen Flüchtlingscamp Moria hat NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) ein rasches Handeln der EU gefordert. "Der Besuch in Moria hat eindrucksvoll gezeigt, wie dringend der Handlungsbedarf ist", sagte Stamp, der Laschet auf dessen Griechenland-Reise begleitet, der "Welt" (Mittwochsausgabe).



"Während das Kern-Camp gut gemanagt wird, ist der weitaus größere irreguläre Bereich überwiegend erbärmlich. Es kann für die Europäische Union auch nicht hinnehmbar sein, dass hier ohne NGOs die Versorgung zusammenbrechen würde." Stamp kündigte an, sein Bundesland werde sich weiter für eine Verbesserung der Lage einsetzen. Man habe "der Bundesregierung Bereitschaft signalisiert, in einem weiteren Programm zusätzliche vulnerable Personen aufzunehmen".



Mit Blick auf den Bundesinnenminister sagte Stamp: "Horst Seehofer muss die Ratspräsidentschaft nutzen, um zu nachhaltigen Lösungen zu kommen."

