Die wichtigsten Börsen Europas haben an ihre starken Vortagesgewinne angeknüpft und etwas weiter zugelegt.Paris / London - Die wichtigsten Börsen Europas haben an ihre starken Vortagesgewinne angeknüpft und etwas weiter zugelegt. Im Fokus der Anleger standen am Dienstag insbesondere Unternehmensberichte über das abgelaufene Quartal. Zugleich wurde allerdings auch auf die für August typischen geringen Handelsumsätze hingewiesen; damit hielten sich die Aufschläge an den Aktienmärkten in engen Grenzen.

