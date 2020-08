In den letzten Jahren haben sich die Forschungsprogramme für die Entwicklung neuer kernloser Tafeltraubensorten weltweit vervielfacht. Nun hat die Forschungsarbeit Früchte hervorgebracht, wo erste Plantagen für den Handel in verschiedenen Gegenden der Halbinsel anfangen zu entstehen, was Anecoop ermöglicht, die Saison kernloser Tafeltrauben Anfang Juli zu beginnen. Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...