totemo verleiht dem internationalen Geschäft mit neuem Standort in Bulgarien Schub.Küsnacht - totemo, Anbieter für die sichere elektronische Kommunikation im Geschäftsumfeld, hat eine Tochtergesellschaft in Bulgarien gegründet. Mit totemo solutions, seiner ersten Niederlassung im Ausland, will das Unternehmen die internationale Expansion vorantreiben und seine Kunden noch besser unterstützen. totemo solutions ist mit einem Büro in der bulgarischen Hauptstadt Sofia beheimatet.

