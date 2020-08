TUI ISIN: DE000TUAG000 hatten wir den Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps am 04. August weit vor Börseneröffnung zum Kauf ab 3,30 Euro vorgeschlagen. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten hatten wir geschrieben: "Wir glauben daran, dass die Unterstützung bei 3,20 Euro halten müsste. Bereits im Mai hat diese Marke ihren Dienst getan und danach begann eine starke Gegenwehr."Das Timing war gut und die Aktie hat einen Tagesgewinn von rund 9 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...