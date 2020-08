Der Bosch-Konzern hat mit RWE, Statkraft und Vattenfall Langzeitlieferverträge über die Versorgung seiner hiesigen Standorte mit Photovoltaikstrom geschlossen. Er stammt aus subventionsfreien Parks in Deutschland. Photovoltaik-Strom trägt für Bosch künftig entscheidend zur Energieversorgung in Deutschland bei. Dazu hat der Elektronikkonzern für seine Standorte in Deutschland Langzeitlieferverträge (PPA) mit RWE, Statkraft und Vattenfall geschlossen. Wie Bosch mitteilte, stamme der Strom aus subventionsfreien ...

