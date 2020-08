FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.08.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS HSBC PRICE TARGET TO 350 (410) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2810 (2610) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 356 (341) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 350 (300) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3575 (3845) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1855 (2050) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES ANGLO AMERICAN TARGET TO 2190 (2020) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES ANTOFAGASTA TARGET TO 800 (650) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES BP PRICE TARGET TO 400 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4100 (3900) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES ITV TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 80 (120) PENCE - JEFFERIES RAISES LSL PROPERTY SERVICE PRICE TARGET TO 191 (173) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2500 (2470) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SPECTRIS TARGET TO 2200 (2120) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 110 (120) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES ASOS PRICE TARGET TO 5000 (4000) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BP PRICE TARGET TO 290 (250) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1170 (1240) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 785 (860) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 330 (310) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 395 (384) PENCE - 'NEUTRAL'



