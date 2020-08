Der PPA-Vertrag mit einem Volumen von 50 Megawatt hat eine Laufzeit von 16 Jahren. Den Strom produzieren mehrere neue Solarparks in Süddeutschland. Auch mit Statkraft und Vattenfall hat Bosch PPA-Verträge geschlossen.RWE Supply & Trading wird die deutschen Standorte von Bosch mit Solarstrom beliefern. Der PPA-Vertrag mit einem Volumen von 50 Megawatt läuft über 16 Jahre. Den Strom beschafft das Unternehmen aus mehreren neuen förderfreien Anlagen in Süddeutschland. Die erste Lieferung soll kurzfristig erfolgen. Im Laufe des nächsten Jahres sollen dann alle Solarparks in Betrieb sein. RWE Supply ...

