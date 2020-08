Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 stieg am späten Vormittag um 0,82 Prozent auf 3280,85 Punkte. IParis - Die wichtigsten Börsen Europas haben am Mittwoch allen Unsicherheiten zum Trotz zugelegt und damit ihre Gewinne seit dem Wochenbeginn ausgebaut. Im Fokus der Anleger standen weitere Quartalsberichte grosser europäischer Konzerne. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 stieg am späten Vormittag um 0,82 Prozent auf 3280,85 Punkte. In Paris rückte der Cac 40 um 0,88 Prozent auf 4932...

