Die beiden Unternehmen Anumar und Statkraft haben einen Stromliefervertrag für einen Solarpark in Bayern mit 100 MW geschlossen. Nach Auskunft der beratenden Rechtsanwälte sei es die größte PV-Anlage in Deutschland, die weitgehend ohne Subventionen auskommt und den Strom via PPA vermarktet Anumar und Stakraft haben einen PPA für100 MW (Megawatt) Photovoltaik in Deutschland geschlossen. Es geht um den Solarpark Schornhof bei Ingolstadt. Dies sei der bisher größte Park, der überwiegend ohne Förderung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...