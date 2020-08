In einem Interview mit Fox and Friends sagte US-Präsident Donald Trump am Mittwoch, dass er selbst handeln und die Lohnsteuer aussetzen könne, wenn der Kongress in dieser Frage keine Einigung erzielt. In Bezug auf den Bericht des US Bureau of Labor Statistics Nonfarm Payrolls (NFP), der am Freitag veröffentlicht werden soll, sagte Trump: "Am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...