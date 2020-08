Die Hoffnungen ruhen nach wie vor auf einem neuen Hilfspaket in der Corona-Krise.New York - An der Wall Street sind die Anleger am Mittwoch in Kauflaune geblieben. Die Hoffnungen ruhten nach wie vor auf einem neuen Hilfspaket in der Corona-Krise, um das Republikaner und Demokraten immer noch feilschten, hiess es von Börsianern. In den vergangenen Tagen habe es dabei allerdings deutliche Fortschritte gegeben. Vor diesem Hintergrund erreichten die technologielastigen...

Den vollständigen Artikel lesen ...