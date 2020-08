Die diesjährige Auflage von Interpoma, der Weltleitmesse der Apfelwirtschaft, präsentiert sich in einem neuen, hybriden Format, in dem sie rein digitale Events und Veranstaltungen mit physischer Anwesenheit vereint. "Interpoma Connects 2020: Digital Days for the Apple Economy" nennt sich das Format, das am 19. und 20. November stattfindet, während die klassische Messe...

Den vollständigen Artikel lesen ...