Winterthur - Axa Schweiz hat im ersten Halbjahr deutlich weniger verdient. Aufs Ergebnis drückten etwa hohe Zahlungen in der Epidemie- oder der Reiseversicherung. Zudem wurden Firmen, die während des Corona-Lockdowns schliessen mussten, Mieterlasse und -reduktionen gewährt. Die Corona-Folgen sind nicht spurlos am Schweizer Ableger des französischen Axa-Konzerns vorbeigegangen.

