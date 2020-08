Die Devisenstrategen der UOB Group stellten fest, dass der EUR/USD in den nächsten Wochen mit einem Schlusskurs über 1,1930 zur 1,20 steigen kann. Wichtige Zitate 24-Stunden-Aussicht: "Während unsere Ansicht, dass der EUR gestern an Stärke gewonnen hat, richtig war, stieg der EUR statt eines 'leichten Anstiegs in Richtung 1,1840' bis wenige Pips ...

Den vollständigen Artikel lesen ...