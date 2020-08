Avectris-CEO Thomas Wettstein verlässt das Unternehmen Ende 2020. Ales Kupsky, Head of Application Services und stellvertretender CEO, übernimmt die Funktion des CEO ad interim.Baden - Thomas Wettstein, CEO der Avectris, hat sich nach rund siebenjähriger Tätigkeit dazu entschieden, das Unternehmen Ende 2020 zu verlassen und sich neuen Aufgaben zu widmen. Mit Ales Kupsky, Head of Application Services und stellvertretender CEO, übernimmt ein erfahrenes Geschäftsleitungsmitglied der Avectris die Funktion des CEO ad interim. Die Avectris hat sich in den vergangenen sieben...

