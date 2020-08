Kahlschlag: Die Kranich-Airline will bis zum Jahr 2023 rund 22'000 Vollzeitstellen abbauen - Betriebsbedingte Kündigungen dürften unvermeidbar werden.Frankfurt - Die Lufthansa rechnet in der Corona-Krise mit einer noch langsameren Erholung des Flugverkehrs und verschärft beim Stellenabbau ihre Gangart. "Wir erleben eine Zäsur des globalen Luftverkehrs", sagte Vorstandschef Carsten Spohr bei der Vorlage der tiefroten Quartalsbilanz am Donnerstag in Frankfurt - wenige Wochen nach der Rettung des Konzerns durch den deutschen Staat.

