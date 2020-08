Derzeit sind auf dem Portal EmobilHotels.de mehr als 100 Hotels aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien vertreten. Nutzer können unter anderem gefiltert nach Region und Steckertyp suchen.Liegt das Hotel in Nähe zu Wanderwegen oder Skipisten? Hat es eine Sauna? Haben die Zimmer einen Balkon? Wer ein Hotel in den Alpen sucht, achtet in der Regel bevorzugt auf Lage und Ausstattung. Für Elektroauto-Fahrer zählt aber noch ein anderes Kriterium: Hat es eine Ladestation? Hier setzt die neue Online-Plattform EmobilHotels.de an: Sie listet Hotels im Alpenraum auf, die ihren Gästen Lademöglichkeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...