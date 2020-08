Die Black Hat ist die weltweit führende Veranstaltung für IT-Sicherheit. Aufgrund der COVID-19-Krise in diesem Jahr findet die Konferenz komplett virtuell statt.Jena - Auf der Black Hat USA 2020 präsentiert ESET die neuesten Ergebnisse seiner Analysten. Die ESET-Forscher Robert Lipovský und Štefan Svorencík beleuchten am heutigen Donnerstag in ihrem Vortrag «Kr00k: Serious Vulnerability Affected Ecryption of Billion+ Wi-Fi Devices» den aktuellen Stand rund um die Schwachstelle in drahtlosen Geräten. Danach spricht Vladislav Hrcka in seiner Präsentation...

