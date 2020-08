Die Forschungsfertigung Batteriezelle (FFB) will in einem Workshop klären, welchen Bedarf die Industrie genau hat. Entsprechend will das Projekt seine Aktivitäten ausrichten. Die Forschungsfertigung Batteriefertigung (FBB) geht an den Start und fragt nach dem Industriebedarf. Diesem Zweck dient ein Konsortialworkshop in Aachen am 20. Oktober 2020. So will die FBB das Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Batteriezellproduktion auszurichten. Die FFB, ein neuer Institutsteil des Fraunhofer-Instituts ...

