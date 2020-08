Angesichts der Lage stehen markante Einschnitte an. So werden etwa die Flotte verkleinert und Kaderstellen gestrichen.Zürich - Die Swiss ist durch die Coronapandemie in den Sturzflug gedrückt worden und tief in der Verlustzone gelandet. Angesichts der Lage stehen markante Einschnitte an. So werden etwa die Flotte verkleinert und Kaderstellen gestrichen. Insgesamt hat die Swiss im ersten Halbjahr einen operativen Verlust von 266,4 Millionen Franken eingeflogen nach einem Gewinn von 245...

