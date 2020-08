ie Wall Street hat am Donnerstag anfängliche leichte Verluste abgeschüttelt und ist moderat ins Plus gedreht.New York - Die Wall Street hat am Donnerstag anfängliche leichte Verluste abgeschüttelt und ist moderat ins Plus gedreht. Börsianern zufolge wogen zuletzt gute Konjunkturdaten schwerer als der zuletzt wieder aufgeflammte Konflikt zwischen den USA und China. Damit konnten die technologielastigen Nasdaq-Indizes nach einem verhaltenen Start ihre jüngste Rekordjagd wieder aufnehmen.

