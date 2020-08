Der Vakuumventil-Hersteller hat im ersten Semester den Gewinn mehr als verdoppelt. Zudem blickt das Unternehmen positiv in die Zukunft.Heerbrugg - Der Vakuumventil-Hersteller VAT hat in der ersten Jahreshälfte 2020 den Gewinn mehr als verdoppelt. Zudem blickt das Unternehmen positiv in die Zukunft. Unterm Strich blieb im ersten Halbjahr ein Reingewinn von 55,7 Millionen Franken nach 24,9 Millionen im Vorjahr, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Der EBITDA kletterte wie bereits bekannt um knapp 44 Prozent auf 94...

