Erstmals seit zwanzig Jahren ist die Zahl der Farmen in Limburg wieder etwas angestiegen, so zeigen Statistiken der Provinz. Die Provinz Antwerpen verzeichnete auch einen leichten Anstieg das zweite Jahr in Folge. Die Zahl der Farmen geht in anderen flämischen Provinzen weiter zurück. Bildquelle: Shutterstock.com "Der kräftige Rückgang hatte sich in den letzten Jahren...

Den vollständigen Artikel lesen ...