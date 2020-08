Um eine gemeinsame Antwort auf einen beispiellosen nationalen Bedarf zu geben, der durch COvid-19 dringend wurde, haben Dole Food Company und Dole Packaged Foods LLC ihre Kräfte vereint, um mit 'No Kid Hungry' zusammenzuarbeiten, eine Kampagne, die Hunger bei Kindern in Amerika beenden will. Jedes 4. Kind in den Vereinigten Staaten könnte dieses Jahr wegen der Coronaviruskrise...

Den vollständigen Artikel lesen ...