Der EUR/USD konnte am Donnerstag keinen Schlusskurs über 1,19 erzielen. - Die Candlesticks des Tages-Charts und der RSI signalisieren eine Erschöpfung der Rallye - Der EUR/USD ist in den vergangenen fünf Tagen dreimal gescheitert einen Schlusskurs von über 1,19 zu erreichen. Am Donnerstag erreichte das Währungspaar sein Hoch von 1,1916, pendelte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...