Nach zwölf Jahren als ZDF-Fußball-Experte hört Oliver Kahn auf. Das teilte der Sender am Freitag mit.



Der frühere National- und Welttorhüter ist seit diesem Jahr Vorstandsmitglied des FC Bayern München. Kahns letzter Einsatz für das ZDF sollte eigentlich bei der Fußball-EM 2020 an der Seite von Oliver Welke erfolgen, so der Sender. Aufgrund der coronabedingten Terminverschiebung des Turniers ins kommende Jahr sei das aber nicht möglich. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de