Der EuroStoxx50 bewegt sich seit dem Morgen in engen Bahnen nahe dem Vortagesschluss.Paris - Die Anleger an Europas Börsen haben am Freitag vor dem vielbeachteten US-Arbeitsmarktbericht die Füsse weitestgehend still gehalten. Der EuroStoxx50 bewegte sich seit dem Morgen in engen Bahnen nahe dem Vortagesschluss. Gute Konjunkturdaten aus der EU, wo die Erholung der Industrieproduktion in Deutschland, Frankreich und Spanien weiter im Gange ist, konnten nur begrenzt stützen.

