Die deutschen Bundesministerien haben vorgeschlagen, zusätzliche Ausgaben in Höhe von 26 Milliarden Euro vorzusehen, um die wirtschaftliche Erholung voranzutreiben, berichtete der Spiegel am Freitag unter Berufung auf ungenannte Quellen. "Die Juniorminister hatten in der vergangenen Woche über einen Maßnahmenkatalog diskutiert, aber Werner Gatzer, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...