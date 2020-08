Ausserhalb der Landwirtschaft kamen im 1,763 Millionen Stellen hinzu. Die Arbeitslosenquote sinkt auf 10,2 Prozent.Washington - In den USA ist die Beschäftigung im Juli überraschend deutlich gestiegen und hat erneut etwas von dem starken Einbruch in der Corona-Krise wettgemacht. Ausserhalb der Landwirtschaft seien 1,763 Millionen Stellen hinzugekommen, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Zudem ist der Stellenzuwachs in den beiden Vormonaten höher ausgefallen als bisher bekannt.

